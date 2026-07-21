Vodafone presenta una nueva oferta para impulsar la digitalización y el crecimiento de autónomos y negocios

'Mi Negocio Pro', De Vodafone. - VODAFONE

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vodafone España ha presentado una nueva oferta para autónomos y pequeñas empresas que combina conectividad, ciberseguridad, soporte informático y herramientas digitales adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Según ha informado la compañía en una nota prensa, la iniciativa, denominada 'Mi Negocio Pro', es "flexible y escalable" y está compuesta por tres paquetes que combinan fibra de 1 Gbps, líneas móviles ilimitadas 5G con MultiSIM, roaming en la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, 200 minutos internacionales por línea al mes en zona 1, Secure Net en red fija y móvil y soporte informático 24x7.

Las tres modalidades se diferencian por el número de líneas móviles incluidas (2, 3 y 5) y por los servicios asociados. Los paquetes de 3 líneas incorporan Atención al Cliente Premium, un servicio con soporte experto que ofrece ayuda en la gestión y configuración de los servicios contratados, y la solución de Seguridad Digital, con ciberseguridad y almacenamiento ilimitado. La modalidad de 5 líneas añade, además, Super WiFi 6, un amplificador que extiende la señal con la misma calidad, asegurando una experiencia fluida y sin interrupciones.

Además, está diseñada para crecer al ritmo de cada negocio, permitiendo ampliar la solución con líneas móviles adicionales de 60 GB por 4,96 euros al mes o ilimitadas 5G por 9,09 euros al mes y con fibra de 1 Gbps para otras sedes o para el hogar.

Más allá de la conectividad, 'Mi Negocio Pro' incorpora soluciones que ayudan a autónomos y negocios a digitalizar, gestionar y proteger su negocio, además de mejorar la experiencia de sus clientes, entre las que destacan la de Seguridad Digital, con una solución integral de ciberseguridad que protege el negocio frente a ciberataques, ayuda a prevenir el fraude y el robo de identidad y refuerza la protección de dispositivos, datos e identidad digital; o la facturación electrónica, que simplifica la gestión administrativa y ayuda a las empresas a adaptarse a la nueva normativa Verifactu.

Del mismo modo, incorpora televisión, con Vodafone TV Negocio, que ofrece más de 100 canales con licencia para su emisión en establecimientos públicos, y Vodafone TV Bares, para disfrutar del fútbol y otros contenidos deportivos para el canal HORECA. Además, los clientes pueden contratar Vodafone TV residencial con acceso a las principales plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Filmin o DAZN.

La propuesta se completa con una selección de terminales y dispositivos, disponibles en condiciones específicas y con opciones de financiación. La nueva familia 'Mi Negocio Pro' ya está disponible en todos los canales de Vodafone para autónomos y negocios, ofreciendo una propuesta flexible y escalable que combina conectividad, servicios digitales y soluciones para impulsar el crecimiento de los negocios.