Wizz Air abrirá dos rutas a Jeréz y Almería y elevará frecuencias a Sevilla a partir de diciembre. - WIZZ AIR

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air ha anunciado que incorporará dos nuevas rutas que conectarán Madrid con Jerez de la Frontera y Almería a partir del 14 de diciembre, al tiempo que incrementará de 14 a 18 sus vuelos semanales entre Madrid y Sevilla, como nueva medida debido al actual cierre de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.

En concreto, la aerolínea 'low cost' operará tres frecuencias semanales a las dos nuevas ciudades andaluzas, los lunes, miércoles y viernes, mientras que los billetes para ambas conexiones estarán disponibles desde 29 euros por trayecto, según un comunicado.

En palabras de su director de rutas de la zona oeste, Samuel Ferrera, ofrecerá un total de 300.000 plazas en el conjunto de estas rutas.

"Con los nuevos vuelos a Jerez y Almería y el aumento de los servicios a Sevilla, ofrecemos a los pasajeros más opciones y formas asequibles de viajar entre Madrid y Andalucía en un momento en el que esas opciones son importantes", ha valorado, además.

Tras el accidente de Urda, Wizz Air ya abrió dos rutas desde Madrid a Málaga y Sevilla como respuesta para "facilitar los desplazamientos" después de que Renfe bloqueara la venta de billetes entre la capital de España y Andalucía hasta diciembre.

La aerolínea húngara continúa apostando por su expansión y crecimiento en España, ya que abrió recientemente dos bases en Madrid y Valencia, mientras que inaugurará una tercera en Santiago de Compostela a partir del mes de diciembre.

En concreto, Wizz Air ha ofertado 15 millones de asientos a lo largo de este año en el país, lo que supone un 44% más en comparación a la capacidad anterior de 2025. La previsión de cara a 2027 refleja la continuación de su expansión en España ya que crecerá cerca del 20% interanual en el número de plazas.