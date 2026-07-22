Airbus suma un nuevo cliente con BermudAir tras un pedido de 10 aviones A220-300. - AIRBUS

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

BermudAir, la aerolínea local de Bermudas, se ha convertido en un nuevo cliente de Airbus tras realizar un pedido de 10 aviones A220-300 para mejorar su flota, enmarcadon en la celebración del Salón Aeronáutico de Farnborough en Londres.

En un comunicado, el fabricante ha explicado que el pedido se incluyó en su catálogo de pedidos en marzo como un encargo confidencial.

El A220-300, que contará con una configuración de tres clases y 135 asientos, ofrece una reducción del 25% en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 por asiento en comparación con los aviones de la generación anterior.

En palabras del fundador y CEO de BermudAir, Adam Scott, este modelo es el avión ideal para respaldar su siguiente fase de crecimiento. "Su excepcional alcance, rentabilidad operativa y rendimiento en aeropuertos con capacidad limitada nos permitirán conectar más comunidades en Bermudas, el Caribe y Norteamérica con un servicio aéreo directo, fiable y conveniente", ha añadido.

Para Airbus, además, esta alianza supone otro hito al consolidar el A220 como "un activo fundamental" en una región de operaciones completamente nueva.