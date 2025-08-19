Antaxi cree que el nuevo convenio "protege derechos de los trabajadores" como la jubilación anticipada

Archivo - Filas de taxis en las inmediaciones de la estación de Atocha-Almudena Grandes - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha celebrado la publicación, en el Boletín Oficial del Estado de este lunes, del IX convenio colectivo nacional para el sector de Auto-Taxis, asegurando que "protege los derechos de los trabajadores" en cuestiones como el acceso a la jubilación anticipada.

El texto fue suscrito por Antaxi y los sindicatos CCOO y UGT y ya ha sido aprobado por la Dirección General de Trabajo, incluyendo una revalorización del salario base del IPC durante los próximos dos años, con un tope del 3% y sobre los 17.500 euros de 2026 en el caso de conductores sin especialización.

Asimismo, el convenio sienta las bases para el acceso a la jubilación anticipada a través de coeficientes reductores. La asociación recuerda que los autónomos también podrán acceder a la misma.

"De esta forma, el renovado convenio responde a una reivindicación histórica del sector y abre la puerta a una transición laboral más justa para los profesionales de un servicio público de interés general como es el taxi", defiende.

Antaxi recuerda el "complejo proceso de negociación" de este texto, tras 22 meses, durante los cuales se paralizó en varias ocasiones "a causa de las reticencias de la parte minoritaria del sector", que según la asociación es "la más reacia a evolucionar".