Boeing alcanzará una producción mensual de 42 aviones 737 MAX a partir de este mes de octubre

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Boeing ha anunciado a sus proveedores su intención de alcanzar una producción mensual de 42 aviones 737 MAX a partir de este mes de octubre y llegar a los 53 para finales de 2026.

Así, el fabricante estadounidense se muestra optimista con respecto a las investigaciones que las autoridades reguladoras de Estados Unidos están realizando después de varios fallos de seguridad de sus aviones. En concreto, este modelo sufrió dos accidentes graves entre 2018 y 2019.

Según recoge 'Bloomberg', los inversores consideran que este aumento de la tasa de producción del producto "más importante" de Boeing es la señal "más clara de que la dirección está tomando medidas para recuperar el control de los procesos de fábrica", así como la confianza de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tras varios años de errores continuados.

La tasa mensual de fabricación de 737 MAX se limitó a 38 el año pasado después un nuevo incidente y un cambio total en la alta dirección de la compañía.

No obstante, para incrementar la producción y alcanzar los niveles que tenía antes de la pandemia, Boeing debe aún terminar de convencer a la FAA de que sus fábricas y sus proveedores pueden mantener el ritmo sin descuidar la calidad.