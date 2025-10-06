CEAV celebra unas jornadas en el desierto con la colaboración de la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha celebrado sus jornadas técnicas de 2025 en las localidades marroquíes de Erfoud, Errachidia, el desierto de Merzouga y Ouarzazate, a través del acuerdo de colaboración que mantiene con la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos.

De este modo, cerca de 100 profesionales del turismo se han dado cita en Erfoud, puerta de entrada al desierto marroquí, para abordar algunos de los principales retos de las agencias de viajes.

En este encuentro, los asistentes (agentes de viajes, proveedores turísticos y presidentes de asociaciones) han debatido sobre los NDC, pagos virtuales o la directiva del IVA del régimen especial para las agencias de viajes.

La apertura oficial de las jornadas se realizó en presencia de los responsables de la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos en España, así como con la participación del Consejo Regional de Turismo y del Centro Regional de Inversiones de Drâa-Tafilalet. Tras el acto inaugural, tuvo lugar un almuerzo de 'networking'.

El presidente de CEAV, Carlos Garrido, ha indicado que el desierto de Marruecos es "un escenario excepcional" para inaugurar estas jornadas, que desde 2012 son una herramienta "clave" de trabajo para los agentes de viajes.

Las presentaciones de las jornadas han contado con la participación de profesionales que trabajan en diferentes compañías como Iberia, Iberia Cards, Deloitte o la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas (ASEET).