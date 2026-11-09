Transportes decreta servicios mínimos del 75% para Cercanías en hora punta el 11 de noviembre

El servicio de alta velocidad parado en la estación de Málaga, María Zambrano, tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. A 28 de octubre de 2026 en - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos para Renfe de cara a la huelga general convocada para el 11 de noviembre en todo el territorio nacional, incluyendo un 75% en hora punta para el servicio de Cercanías, según ha informado este lunes en un comunicado.

El horario punta para Renfe abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

En los trenes de Media Distancia se ha establecido una media del 65%, mientras que para Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos decretado son del 73% de los habituales.

En los trenes de Mercancías, el Ministerio ha decretado un servicio mínimo del 26% respecto a los servicios programados.

Cabe recordar que no se trata de la única jornada reivindicativa para Renfe, ya que el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene una huelga propia convocada para el martes 10 y el jueves 12 de noviembre.