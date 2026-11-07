Transportes fija los servicios mínimos en Renfe para la huelga de maquinistas del 10 y 12 de noviembre

Un tren en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 29 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos para el paro convocado por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, dirigido al personal de Renfe.

Según ha informado la compañía, los porcentajes oscilan entre el 20% en Mercancías y el 75% en horas punta en Cercanías. En Cercanías, los servicios mínimos se han fijado por franjas horarias. En horario punta serán del 75% del servicio habitual y, durante el resto del día, del 50%. Renfe ha precisado además que el horario punta comprende tres tramos: de 06.00 a 09.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas.

En los trenes de Media Distancia, los servicios mínimos se han establecido en una media del 65%. Para los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, el Ministerio ha fijado unos servicios mínimos del 72% de los servicios habituales. En el transporte de Mercancías, el porcentaje queda establecido en el 20% del servicio programado, el más bajo de todas las categorías.

Renfe ha trasladado, por último, que "lamenta los perjuicios que esta huelga pueda ocasionar a los viajeros".