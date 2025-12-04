España y Marruecos refuerzan su cooperación en materia de inversiones, transporte y sostenibilidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro delegado de Inversiones, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas de Marruecos, Karim Zidane - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro delegado de Inversiones, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas de Marruecos, Karim Zidane, han manifestado su disposición a reforzar la cooperación en materia de inversiones, transporte y sostenibilidad entre ambos países.

En un encuentro en el Palacio de la Moncloa celebrado este jueves, los dos ministros han constatado la "excelente sintonía política y económica" entre España y Marruecos, que creen que es fundamental para abordar oportunidades de colaboración conjuntas que profundicen en la integración de ambas economías en las cadenas de valor regionales, particularmente el Mediterráneo y el continente africano.

Ambos mandatarios han destacado el carácter estratégico de la relación bilateral y la importancia de mantener un marco estable que favorezca las inversiones y proyectos conjuntos en sectores clave como el transporte, las infraestructuras y la movilidad sostenible.

Óscar Puente ha aprovechado para felicitar a su homólogo marroquí por su plan de inversión en infraestructuras de transporte, que pretende ampliar para 2040 su red ferroviaria de alta velocidad hasta los 1.300 kilómetros, y le ha transmitido el gran interés que existe por parte del sector español del transporte y las infraestructuras en reforzar su papel como "socio clave y de confianza" en la transformación de la movilidad marroquí.

"Nuestras empresas están presentes y desean seguir estándolo, especialmente en lo que se refiere al transporte ferroviario y a la alta velocidad" ha subrayado.

Asimismo, España ha trasladado su interés en promover un comercio más equilibrado y de mayor valor añadido, así como en acompañar los planes de inversión marroquí en infraestructuras portuarias, aeroportuarias, ferroviarias y viales.

En este sentido, Puente ha recordado que las empresas españolas son "líderes mundiales" y sus conocimientos y experiencia "son reconocidos en todo el mundo", como cree que demuestran los ejemplos de Adif e Ineco, con presencia en el país magrebí.

Ambos gobiernos han expresado también su voluntad de favorecer un clima de negocios más estable y de reforzar los mecanismos que permitan resolver de manera ágil los conflictos administrativos o contractuales

COOPERACIÓN CIENTÍFICA

En este marco de reuniones de Alto Nivel, España y Marruecos han firmado esta mañana un Memorándum de Entendimiento para impulsar durante un periodo inicial de tres años la cooperación científica en el estudio de la sismicidad y la geodinámica de la zona del Estrecho de Gibraltar, un área de interés común para ambos países y que se sitúa en la zona de colisión de las placas tectónicas de Eurasia y África.

El acuerdo ha sido rubricado por el Instituto Geográfico Nacional español, dependiente de la Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Centro Nacional para la Investigación Científica y Técnica de Marruecos (CNRST).

En el mismo se establece un marco de colaboración destinado a mejorar el conocimiento común sobre terremotos y posibles tsunamis, para lo que contempla el desarrollo de estudios conjuntos, el intercambio de información científica previa y futura y la coordinación en el despliegue de redes de observación instrumental.