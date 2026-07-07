IAG invierte en la 'startup' Verve Motion para la creación de exotrajes y ayuda en manipulación de equipajes

IAG invierte en la 'startup' Verve Motion para la creación de exotrajes y ayudar en la manipulación de equipajes. - IAG

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

IAG, a través de su división IAGi Ventures, ha anunciado este martes una inversión en la 'startup' Verve Motion, una empresa de robótica derivada de la Universidad de Harvard que desarrolla exotrajes para ayudar a los trabajadores a la manipulación de equipajes en tareas repetitivas de elevación de cargas.

Tal y como ha explicado en un comunicado, a IAGi Ventures se unieron en esta ronda de financiación inversores nuevos y ya existentes, entre ellos HexArmor, con los que Verve Motion ha recaudado ya más de 55 millones de dólares (48 millones de euros) para acelerar el desarrollo y la implantación de su tecnología.

Estos exotrajes de la 'startup', fundada en 2020 por el empresario español Ignacio Galiana, ya se están utilizando en entornos logísticos e industriales para mejorar la comodidad de los trabajadores y reducir el riesgo de lesiones.

Fruto de la colaboración con el 'holding' de aerolíneas, trabajará con Verve Motion para probar un nuevo exotraje diseñado específicamente para la aviación, centrándose inicialmente en el apoyo de los hombros para los manipuladores de equipaje.

En este contexto, la matriz de Iberia, Vueling y Level ha explicado que la prueba piloto explorará cómo estos trajes pueden facilitar las tareas repetitivas de elevación y ayudar a mejorar el rendimiento en las operaciones en tierra y de carga.

"Verve Motion es exactamente el tipo de empresa que queremos respaldar a través de IAGi Ventures: una empresa que aplica tecnología innovadora para resolver retos operativos reales", ha valorado el director de innovación del grupo IAG, Nacho Tovar.

Para el director ejecutivo y cofundador de Verve Motion, Ignacio Galiana, los operarios que manejan el equipaje realizan uno de los trabajos más exigentes físicamente de cualquier sector, destacando que IAG aporta un conocimiento "único" de las operaciones en tierra y de carga que les ayudará a llevar esta tecnología a las personas que más la necesitan.

Esta inversión de IAG se inscribe en su enfoque más amplio de respaldar tecnologías "prometedoras" que puedan aportar beneficios prácticos a todas las empresas operativas del 'holding'.