Una investigadora del accidente de Adamuz denuncia modificaciones en informes técnicos cuando llegan a sus superiores

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MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigadora de la tragedia ferroviaria de Adamuz en la que fallecieron 46 personas ha denunciado este jueves en el Congreso que "en muchas ocasiones" los informes técnicos realizados para descubrir las causas del accidente se modifican cuando llegan a instancias "superiores".

Actualmente, la tragedia está siendo investigada principalmente por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a la espera de que se constituya un nuevo organismo de investigación de accidentes que congregue a las comisiones encargadas de investigar accidentes de trenes, marítimos y de aviación.

Durante un encuentro en el Congreso de las asociaciones de víctimas y familias en los modos de transporte, donde se han congregado víctimas de Adamuz, el accidente de Angrois, el del YAK-42 o el de Spanair, una investigadora adscrita a la CIAF, Isabel López López, ha querido comparecer en público y en nombre del resto de investigadores del accidente para denunciar falta de "transparencia" en la investigación de Adamuz.

López ha lamentado que, pese a tragedias anteriores como el caso del Alvia en Angrois (Galicia) en 2013, la investigación de Adamuz se ha hecho desde la "falta" de "transparencia" e "independencia" y ha denunciado "opacidad" en los informes técnicos que se van elaborando.

A renglón seguido, la investigadora ha aseverado que "en muchas ocasiones" esos informes se modifican cuando llegan a instancias "superiores", por lo que ha reclamado que "se respete" el criterio técnico de los investigadores.

"Por eso desde aquí yo quiero hacer una petición para que se respete completamente el criterio técnico de los investigadores. Es la única garantía de que nuestro trabajo no está al servicio de nadie, al servicio de ninguna entidad", ha dicho López desde la Cámara Baja.

EL PRESIDENTE DE LA NUEVA COMISIÓN LO NIEGA

En el encuentro, celebrado en el Congreso, ha estado el presidente de la nueva comisión de investigación de accidentes de trenes, aviones y barcos, Gonzalo Julián Guillén Espejo Saavedra, quien ha negado la falta de "independencia" que denuncia la investigadora ferroviaria.

"Por supuesto que somos independientes y el consejo es independiente; también son independientes los investigadores. Lo que dijo Isabel no tiene razón", ha dicho Guillén Espejo, quien se ha enfrentado a diferentes reproches de las asociaciones de víctimas.

Asimismo, el presidente de la nueva comisión que estará adscrita al Ministerio de Transportes ha recalcado que las investigaciones también tienen que mantener la independencia de las víctimas. "Aunque las víctimas participen de las investigaciones, también tenemos que ser independientes", ha dicho.

CRÍTICAS A GOBIERNOS DE PSOE Y PP

El presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, Mario Semper, ha explicado que la idea del encuentro de las diferentes asociaciones pasa por compartir las diferentes experiencias y detectar qué situaciones es necesario corregir, especialmente desde las administraciones centrales, que durante la jornada han sido criticadas bien sea a gobiernos del PSOE o del PP.

"Nosotros ya lo hemos sufrido y nosotros, de las lecciones aprendidas, queremos ponerlas a favor del bien común y queremos, sobre todo, a los próximos que vendrán que los traten de una manera diferente que nos trataron a nosotros", ha dicho Semper en referencia al futuro Gobierno que resulte de las elecciones generales.

Durante las jornadas han comparecido las diferentes asociaciones de víctimas de las diferentes tragedias en medios de transportes. El representante de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, ha lamentado que por no haber hecho "bien las cosas" en la investigación de ese accidente ha ocurrido después lo acontecido en Adamuz. "Es una consecuencia", ha apostillado.

También han denunciado el trato recibido y la falta de transparencia los portavoces de la asociación YAK 42, Miguel Ángel Sencianes; de la asociación A3 Julio Metro Valencia, Rosa Garrote; la asociación de afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera; la de víctimas del vuelo 5017 de Swiftair, Águeda Rueda; y la del tren Bejis-Valencia, Isabel Irlandés.