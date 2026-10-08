Maquinistas convocan seis días de paros en Ouigo en los puentes de octubre, noviembre y diciembre

Archivo - Estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha anunciado formalmente una convocatoria de huelga legal para todo el personal de conducción de la compañía ferroviaria Ouigo, la cual consistirá en seis días de paros coincidiendo con los puentes de los Santos, la Almudena y la Constitución, según ha indicado en un comunicado este jueves.

En concreto, habrá paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, y paros parciales los días 6 y 9 de noviembre, y 4 y 8 de diciembre (en franjas de 06.00 a 12.00 de la mañana y de 18.00 a 23.59 de la noche).

Esta movilización es la "respuesta directa a los reiterados y sistemáticos incumplimientos por parte de la dirección de la empresa sobre las disposiciones pactadas y recogidas en su convenio colectivo vigente", ha denunciado, señalando que el paro está llamado a ser secundado por los aproximadamente 100 maquinistas que operan los trenes de la firma francesa.

Así, esta huelga afectaría a miles de viajeros que viajan en alta velocidad con origen y destino en 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

PROVOCADA "POR LA INACCIÓN DE LA COMPAÑÍA"

La organización sindical ha apuntado que esta movilización está "provocada exclusivamente por la inacción de la compañía", la cual provocará seis días de paros.

"La principal motivación de esta huelga radica en la vulneración de derechos que comprometen gravemente tanto la salud laboral como la conciliación de los profesionales que conforman la plantilla de conducción, compuesta por cerca de un centenar de trabajadores", ha explicado Semaf.

Su secretario general, Diego Martín Fernández, ha declarado que no pueden "seguir tolerando que Ouigo convierta la excepción en la norma", en referencia a la "continua imposición de turnos que exceden la jornada ordinaria legal".

"La empresa está subsidiando sus propias carencias organizativas a costa del descanso, de la salud y del tiempo libre de nuestros profesionales, negándose a establecer cuadrantes justos o a compensar los excesos que ellos mismos generan", ha añadido.

DENUNCIA "DESPRECIO" POR LA NORMATIVA PACTADA

El sindicato enmarca el origen del conflicto en tres grandes áreas que muestran un "desprecio" por la normativa pactada. En primer lugar, denuncia un "impacto directo sobre la fatiga del trabajador debido a las jornadas excesivas y al abuso de los turnos de disponibilidad sin compensar debidamente las horas extras generadas".

En segundo lugar, advierten de un "ataque frontal" a la conciliación familiar. Desde Semaf señalan la "imposición de graves obstáculos para el disfrute efectivo de las vacaciones o la obligación de realizar pernoctaciones prolongadas e injustificadas fuera del lugar de residencia".

Por último, la organización sindical censura una "flagrante falta de equidad organizativa" y critica la "opacidad en la asignación de los turnos y la negativa de la empresa a computar como tiempo de trabajo las labores previas y posteriores indispensables para iniciar o finalizar un servicio".

Desde la sección sindical de Semaf en Ouigo insisten en que el objetivo de los paros es que la empresa cumpla, "de forma íntegra y efectiva", el texto que ella misma firmó. Asimismo, desde la organización exigen el "cese inmediato" de las programaciones irregulares y la apertura de una mesa de negociación real.

Por último, Semaf ha advertido que "de no producirse un cambio drástico en la postura y en las prácticas de Ouigo la alta velocidad española se enfrentará a un otoño de alta conflictividad en las vías".

OUIGO ASEGURA QUE "RESPETA" EL CONVENIO

De su lado, la empresa gala ha mostrado su "completo respeto" al ejercicio de este derecho fundamental.

"La compañía respeta del mismo modo el convenio colectivo de empresa en todas y cada una de las condiciones laborales pactadas en él, convenio firmado en 2024 para todos los empleados", ha afirmado, comentando que en aquellos aspectos del convenio en los que existen diferencias interpretativas, "estas se han venido abordando con la representación de los trabajadores en un diálogo continuado, con la intención de llegar a acuerdos".

Asimismo, Ouigo ha asegurado que "respeta cualquiera de los aspectos que en la legislación laboral se ocupan de la salud laboral de sus empleados".

"Siguiendo con este espíritu, Ouigo permanece totalmente dispuesta a continuar estas conversaciones en los próximos días para alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes", ha aseverado.