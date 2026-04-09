El ministro de Industria de Emiratos Árabes y CEO de Andoc afirma que el estrecho de Ormuz "no está abierto"

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz - -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paso del estrecho de Ormuz "no está abierto", según ha asegurado este jueves el ministro de Energía y Tecnología de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y consejero delegado de la petrolera Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan Al Jaber, para quien el acceso por esta crucial vía marítima "está restringido, condicionado y controlado".

"Irán ha dejado claro, tanto con sus declaraciones como con sus acciones, que el paso está sujeto a permisos, condiciones y presión política. Eso no es libertad de navegación. Eso es coerción", ha señalado Al Jaber en un artículo publicado en sus redes sociales.

El ministro emiratí ha recordado que el estrecho de Ormuz no fue construido, diseñado, financiado ni edificado por ningún Estado, sino que es un paso natural regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza el tránsito como un derecho; no un privilegio que se pueda conceder, denegar o utilizar como arma.

De tal modo, ha instado a que el paso permanezca abierto sin restricciones y de manera incondicional, ya que la seguridad energética y la estabilidad económica mundial dependen de ello, "es inaceptable", puesto que sentaría un peligroso precedente para el mundo, socavando el principio de libertad de navegación que sustenta el comercio mundial y, en última instancia, la estabilidad de la economía global.

"Ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y bajo qué condiciones", ha defendido Al Jaber, recordando que los últimos cargamentos que transitaron por Ormuz antes del conflicto están llegando ahora a sus destinos, lo que deja a los mercados en una encrucijada crítica.

"Cada día que el estrecho permanece restringido, las consecuencias se agravan. El suministro se retrasa, los mercados se contraen y los precios suben", ha advertido.

Asimismo, ha indicado que EAU mantiene la postura de que, tras los ataques contra la infraestructura civil y energética del país, "Irán debe rendir cuentas" y ser plenamente responsable de los daños y las reparaciones.