Óscar Puente acude a la Diputación Permanente del Congreso para rendir cuentas por el accidente de Urda

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este martes, 3 de noviembre, en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 personas fallecidas.

La comparecencia del ministro acontecerá el mismo día en el que el Consejo de Ministros, presidido en esta ocasión por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé aprobar un paquete de medidas de ayuda para los afectados por el accidente.

Según ha avanzado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el decreto incluirá ayudas económicas que doblarán la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros, y un mecanismo específico para anticipar indemnizaciones.

También activará procesos de incapacidad temporal específico para las víctimas, así como la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas de los afectados.

Puente comparecerá en torno a las 17.00 horas en la Diputación Permanente, único órgano activo en la Cámara Baja como consecuencia de la disolución de las Cortes que se produjo con el adelanto electoral.

PUENTE NO SE PLANTEA DIMITIR

Una vez que detalle el contenido del decreto, el ministro acudirá al Congreso para sumar una nueva comparecencia a las que ya ha ofrecido desde que ocurrió el accidente el pasado 28 de octubre. En concreto, el ministro ha ofrecido dos ruedas de prensa en las que ha dejado claro que no se plantea dimitir por lo sucedido.

De hecho, Puente ha llegado a decir que puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero este rechazó su dimisión al considerarla "injusta".

Sobre las posibles causas del accidente, el titular de Transportes apuntó en un primer momento a una orden "inexplicable" desde el Centro de Control de Adif como principal hipótesis del accidente. Puente arguyó que desde dicho centro se autorizó a un AVE circular a marcha normal pese a que en esa misma vía había un Iryo detenido por la caída del sistema LZB, que según el ministro se ha caído hasta 170 veces este año.

Según las primeras investigaciones de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), el choque de los dos trenes se produjo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

SOCIOS Y OPOSICIÓN PIDEN LA DIMISIÓN DEL MINISTRO

Estas explicaciones no han valido a ninguna formación política y hasta la líder de Frente Amplio, Ada Colau, y el número uno de esta formación por Madrid, Emilio Delgado, han pedido la dimisión del ministro.

También se han sumado a la petición de dimisión PP, Vox y Junts. En lo que respecta a los 'populares', estos han registrado también la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por lo ocurrido, mientras que la formación liderada por Santiago Abascal ha llegado a querellarse en el Tribunal Supremo contra Óscar Puente.

Por otro lado, formaciones como Esquerra Republicana (ERC), PNV y Podemos han criticado con dureza al ministro por descargar la responsabilidad de la tragedia en un trabajador del centro de control de Adif. También han reprochado al titular de Transportes que se hayan filtrado los audios con las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas.

Las críticas y peticiones de dimisión a Puente no se circunscriben exclusivamente a las formaciones políticas y sindicatos como CCOO han pedido que el ministro se haga a un lado por lo sucedido. De su lado, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) criticó al ministro y reclamó medidas para que el tren "vuelva a ser seguro".

Tras lo sucedido, Renfe ha tomado la decisión de reducir a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes cuando se cae el sistema LZB, una petición que Iryo también ha pedido ejecutar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, entidad que depende del Ministerio de Transportes.