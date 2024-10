Óscar Puente asegura que los trenes Avril de Talgo han mejorado su puntualidad en 12 puntos

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los trenes Avril de Talgo han mejorado su puntualidad en 12 puntos en los últimos dos meses, al pasar de una incidencia cada 3.500 kilómetros de media a una cada 7.000 kilómetros.

Así lo ha manifestado en una interpelación en el Congreso de los Diputados, tras haber puesto a personal de Talgo en los trenes para resolver las incidencias antes y tras haber incrementado la actividad de mantenimiento a tres turnos.

Los nuevos trenes Avril, de la serie 106 de Renfe y destinados a servicios Avlo y AVE, se estrenaron el pasado mes de mayo tras dos años de retrasos y con numerosas incidencias en la red a lo largo del verano.

La interpelación la ha realizado el diputado del PP Eduardo Carazo para preguntarle al ministro precisamente sobre las múltiples incidencias y problemas ocurridos durante los últimos meses en la red ferroviaria española.

Puente ha pedido tiempo para ver el resultado de todas las obras que se están haciendo, y que explican en gran medidas las incidencias en la red: "Si ustedes (el PP) fueran un poquito más serios y un poco más responsables, no traerían al ministro cada semana al Congreso a dar las mismas explicaciones que ya he dado con anterioridad".

"Dejen ustedes pasar al menos algún tiempo para que se pueda ver alguna evolución de las cosas que estamos haciendo. Para que se pueda poner en marcha la nueva estación de Chamartín, para que las obras vayan avanzando y no nos causen tantos problemas de catenaria, es decir, permitan ustedes que se avance. No estén cada semana trayendo esta cuestión al Parlamento con una única finalidad, que soy yo, no son los trenes", ha añadido.

Por su parte, el diputado del PP ha criticado que "las averías, los retrasos y el caos ferroviario se está convirtiendo en norma desde hace ya meses". "Funcionan muy bien las conexiones con Suiza, funcionan muy bien las conexiones con la sede de Bildu, pero lo que no funcionan son las conexiones que miles de españoles usan todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir a ver a sus familias", ha señalado.