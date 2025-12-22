Phillippine Airlines recibe su primer Airbus A350-1000. - AIRBUS

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Philippine Airlines ha recibido su primer A350-100, convirtiéndose en la décima aerolínea del mundo que operará con la versión más grande de este avión de largo radio.

El avión, configurado en tres clases con 382 asientos, es el primero de los diez que la aerolínea va a recibir en los próximos meses como parte de su programa de expansión de flota.

Asimismo, se unirá a la flota actual de la compañía, compuesta de Airbus A350-900 que sirven para volar en las rutas entre Filipinas y Estados Unidos.

A finales de noviembre de 2025, la familia Airbus A350 había recibido cerca de 1.500 pedidos de 66 clientes de todo el mundo.