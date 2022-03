La Plataforma en Defensa del Transporte pide a los manifestantes "no tirar la toalla bajo ningún concepto"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa del Transporte ha pedido a los transportistas que están secundando el paro que no tiren la toalla ahora "bajo ningún concepto" y ha rechazado las propuestas que el Gobierno pactó con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). "No estamos pidiendo limosnas, las ayudas que nos quieren dar no es la solución de nada", ha reclamado.

En un comunicado firmado por el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que ha sido recogido por Europa Press, se insta a los transportistas del paro que comenzó el pasado 14 de marzo a "seguir hasta el final". "Aguantamos el último tirón porque lo tenemos en la mano", ha escrito el presidente.

Estas manifestaciones llegan después de que la plataforma haya decidido mantener el paro tras haberse reunido el viernes con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y no llegar a un acuerdo.

Hernández ha argumentado que el Gobierno sigue sin dar respuesta a sus reivindicaciones y asegura que "las ayudas que quieren dar no es la solución de nada, no estamos luchando para que de manera puntual nos dé un bocadillo", ha reivindicado.

"Si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar", ha indicado en el comunicado publicado este sábado en la página web de la plataforma, para añadir que "nunca se cambió nada sin padecer y sacrificar muchas cosas".

Finalmente, Hernández les ha pedido que "aguanten el último tirón" porque con "persistencia" se conseguirá la "victoria". "Mucha fuerza y mucho ánimo, no podemos perder", ha animado la publicación Hernández.