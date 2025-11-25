La primera jornada de huelga de CGT en Iryo arranca con un seguimiento del 15%

Archivo - Tren Iryo. - IRYO - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CGT ha arrancado este martes la primera de las siete jornadas de huelga en Iryo, entre las que se incluye el 'puente de la Constitución', con un seguimiento de alrededor del 15% y unos servicios mínimos del 73%.

La compañía ha destacado en la nota de prensa de seguimiento del paro que se ha operado "sin incidentes" y que todos los pasajeros han sido informados y reubicados con antelación para que la actividad en las estaciones "fuera la habitual".

En este sentido, Iryo había activado su plan de contingencia y los recursos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de la jornada.

De su lado, el sindicato CGT cuenta con una representación del 37,5% en las delegaciones sindicales de la empresa, al contar con 9 de 24 delegados, según las cifras aportadas por la propia organización.

Los paros se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre, así como el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, desde las 00.00 hasta las 23.00 horas, afectando a los colectivos de Tripulación, Mantenimiento, CEX, Sala de Control y Oficinas en todos los centros de trabajo.

La huelga busca la creación del I Convenio Colectivo en la empresa, con salarios congelados desde 2022, según CGT, en el colectivo de tripulación, que desempeña simultáneamente funciones de venta, embarque, servicio a bordo e intervención.

En cuanto al personal de mantenimiento, el sindicato asegura que las propuestas económicas llegan incluso a situarse por debajo de los salarios actuales del propio personal, creando dobles escalas para el mismo trabajo.

Iryo ha presentado cuatro propuestas económicas que asegura que incluyen mejoras en salario base y retribución variable, nuevos pluses, una reducción de jornadas y la introducción de nuevas clasificaciones profesionales.

Además, ha propuesto un convenio con una vigencia inicial de un año, de carácter transitorio, que permita contar con una visión más precisa de la evolución del mercado y de la compañía.