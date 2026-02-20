Puertos españoles revelan que la normativa de emisiones europea lastra el tráfico frente a los extranjeros

.El Presidente De Puertos Del Estado, Gustavo Santana, En La Presentación Del Informe. - PUERTOS DEL ESTADO

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un informe de Puertos del Estado, la empresa pública que coordina los puertos españoles, ha confirmado que los puertos europeos han perdido tráfico en los últimos años, frente al incremento detectado en los puertos de países vecinos no comunitarios, como consecuencia de la normativa europea de emisiones.

El informe, encargado de medir el impacto del EU-ETS, el sistema que obliga a las navieras que hagan escala en puertos europeos a pagar por sus emisiones a la atmósfera en función de la capacidad del barco y la ruta recorrida, ha sido presentado esta semana en la Organización de Puertos Marítimos Europeos (ESPO) en Bruselas.

Los datos muestran que, en 2023, los puertos del Reino Unido representaban el 17,5% del total de contenedores (TEU) por milla del conjunto de Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos. En julio de 2025, ese porcentaje se había casi duplicado, hasta el 32,1%, una diferencia de 15 puntos en dos años que corresponde casi de manera exacta con las pérdidas registradas por Países Bajos y Alemania juntos.

En el Mediterráneo oriental, los puertos de Egipto son los que han registrado un mayor crecimiento en términos de cuota de TEU-milla, pasando del 35% en 2022 al 52% en 2025, mientras que Grecia ha experimentado una fuerte caída del 45% al 12% en el mismo periodo.

Además, este aumento de los tráficos viene acompañado de un incremento de las inversiones planificadas que se prevé que eleven en un 21% la capacidad portuaria en puertos del Reino Unido. En el Mediterráneo oriental, especialmente en Israel, Turquía y Egipto, las inversiones previstas permitirán aumentar su capacidad en un 43%, medida en millones de TEUs gestionados al año.

"Teniendo en cuenta que las ampliaciones portuarias deben basarse en proyecciones a largo plazo, se deduce que las inversiones de estos países no obedecen a motivos coyunturales, sino a cambios estructurales en los tráficos marítimos", desvela el informe.

IMPULSA LA CARRETERA, QUE ES MÁS CONTAMINANTE

Por otra parte, dentro de Europa, algunos datos apuntan a una posible vuelta a la carretera de camiones que venían realizando desplazamientos en buques, lo que, de confirmarse, supondría un incremento de las emisiones ligadas a la cadena de transporte, así como un aumento de los tráficos y los niveles de congestión en las carreteras europeas, consiguiendo, de esta forma, el efecto contrario que persigue la normativa de emisiones.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, destacó en la presentación del informe que el compromiso de España al proceso de descarbonización es "firme", pero cree que hay ciertos aspectos que deben ser revisados "en aras de mejorar el sistema y contribuir al objetivo final de reducción de gases de efecto invernadero, preservando en todo caso la competitividad y el control de nuestra cadena de suministro".

El Observatorio que ha realizado este informe ha sido impulsado por Puertos del Estado y desarrollado por el consorcio formado por Shipping Business Consultant (SBC), el Centro de Innovación del Transporte (CENIT) y Nextport.