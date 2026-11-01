Renfe mantiene su dispositivo de asistencia a familiares de los afectados por el accidente en Madrid, Toledo y Sevilla

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Periodistas en el exterior de la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor, a 29 de octubre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). 59 familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda han pasado la noche en la Casa de Ejercicios El
Periodistas en el exterior de la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor, a 29 de octubre de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). 59 familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda han pasado la noche en la Casa de Ejercicios El - Juanma Jiménez - Europa Press
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Actualizado: domingo, 1 noviembre 2026 12:18
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MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantiene activado su Plan de Asistencia a Viajeros y Familiares de Víctimas de Accidentes Ferroviarios (PAVAF) para atender y apoyar a las personas afectadas por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y a sus familias, con tres Centros de Atención a Familiares (CAF) operativos en Madrid, Toledo y Sevilla.

Según ha informado la compañía, estos centros prestan asistencia personalizada a los familiares de las víctimas y a los afectados. Los equipos de Renfe trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral y permanente durante la gestión de la emergencia.

La asistencia incluye la gestión de seguros e indemnizaciones, la organización de traslados y desplazamientos, apoyo psicológico especializado, acompañamiento personal y asesoramiento para realizar los trámites administrativos que necesiten las familias.

Asimismo, Renfe ha habilitado un teléfono de atención permanente para familiares y afectados, el 900 10 10 20, a través del cual se ofrece información, orientación y apoyo las 24 horas del día, canalizando todas las necesidades que puedan surgir durante la gestión de esta emergencia.

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