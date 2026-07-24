Renfe no renunciará a su empresa de autobuses y adaptará los pliegos para volver a lanzar el concurso

Archivo - Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe seguirá insistiendo en la creación de una empresa de autobuses que preste los servicios alternativos de transporte cuando la circulación en tren no sea posible, después de que un tribunal haya tumbado el concurso a través del cual el operador buscaba un socio del sector de autobuses para crear esa nueva empresa conjunta.

La compañía recalca en un comunicado que la última resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ha anulado el concurso tras detectar que varias cláusulas no se ajustaban a derecho, no supone el abandono de esta iniciativa.

Al contrario, Renfe insiste en que adaptará el procedimiento administrativo a las observaciones realizadas por este órgano, con el objetivo de revisar y modificar los aspectos del pliego que resulten necesarios.

"Renfe reitera que no renuncia a la creación de la sociedad participada, al considerar que se trata de una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red, mejorar la capacidad de respuesta, y optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte", argumenta.

Renfe recalca que la nueva sociedad no nace para competir con el sector, sino "para garantizar una capacidad de respuesta suficiente cuando el sistema ferroviario se vea interrumpido", y recuerda que es la única operadora (frente a Ouigo o Iryo) que garantiza la movilidad de la ciudadanía cuando se da esta circunstancia.

Según los análisis realizados por Renfe, el actual sistema basado en contrataciones de autobuses puntuales y de urgencia resulta insuficiente para atender las necesidades actuales derivadas fundamentalmente de obras ferroviarias de gran magnitud.

Además, los estudios internos de la compañía estiman que en los próximos años podrían llegar a ser necesarios hasta 300 autobuses para cubrir los distintos planes alternativos de transporte que se activen en toda la red.

Es este último argumento el que motivó que Renfe limitase a las empresas más grandes su participación en el concurso: la necesidad de contar con un socio de gran tamaño que pueda actuar de manera rápida y eficiente ante cualquier interrupción de la circulación ferroviaria.

Sin embargo, esto fue lo que algunas patronales recurrieron, asegurando que discriminaba a las empresas más pequeñas, y que finalmente el Tribunal ha estimado.