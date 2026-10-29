Rodalies asegura que los servicios mínimos de la huelga funcionan con "relativa" normalidad

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha asegurado que los servicios mínimos de la huelga de este jueves convocada por parte del sindicato de maquinistas Semaf funcionan con "relativa práctica normalidad".

Preguntado por si es seguro el servicio, Playà lo ha afirmado, ha garantizado la absoluta seguridad en las vías por parte de Rodalies como del administrador de la infraestructura y ha expresado que en el servicio catalán salen a diario "más de mil" circulaciones, ha informado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha subrayado que han habido negociaciones y reuniones entre la empresa y el sindicato de maquinistas para evitar la huelga de esta jornada, pero que no se ha alcanzado un acuerdo.