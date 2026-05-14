Singapore Airlines gana un 57% menos en su año fiscal 2026 por desinversión en Vistara y pérdidas de Air India

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MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Singapore Airlines Group registró un beneficio neto de 1.184 millones de dólares (1.014 millones de euros) en su año fiscal 2025-2026, finalizado el pasado marzo, lo que supuso un 57,4% menos con respecto al ejercicio previo, en el cual se anotó una ganancia contable extraordinaria de 1.098 millones de dólares (940,5 millones de euros) derivada en la desinversión en Vistara tras su fusión con Air India.

Además, la compañía contabilizó su parte de las pérdidas anuales de Air India --compañía de la que posee un 25,1% del capital--, es decir, una cifra de 846 millones de dólares (724,6 millones de euros)

En materia de retribución al accionista, el grupo propone el pago de un dividendo total de 37 centavos por acción, que incluye un dividendo final de 22 centavos y un segundo tramo de dividendo especial de 7 centavos, sujeto a su aprobación en la junta general anual del 24 de julio.

De vuelta con resultados, los ingresos fueron récord, con 20.522 millones de dólares (17.578 millones de euros), un 5% más, acompañado también de un nuevo máximo de 42,4 millones de pasajeros transportados por Singapore Airlines (SIA) y Scoot, en un contexto de fuerte demanda mundial de viajes aéreos.

Además, los gastos que crecieron casi un 2%, hasta los 18.148 millones de dólares (15.544,8 millones de euros), ya que el mayor gasto no relacionado con combustible (+5,4%) fue parcialmente compensado por una reducción del coste neto de combustible (-6,7%).

Desde el grupo ha explicado que los altos precios del queroseno como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo solo se reflejaron de forma parcial en el coste del pasado marzo. Se espera que el impacto se muestre en el ejercicio fiscal 2026/27.

A 31 de marzo, el saldo total de deuda disminuyó 2.300 millones de dólares (1.970 millones de euros), reduciendo la ratio deuda-capital del Grupo de 0,82 a 0,62 veces.

Con respecto a su flota, está compuesta actualmente por 218 aviones de pasajeros y carga, con una antigüedad media de siete años y nueve meses, divididos en 148 aeronaves y siete cargueros para SIA y 63 unidades para Scoot.

Este mayo, Scoot anunció un pedido firme de cinco Airbus A320neo y ejerció opciones para seis aeronaves adicionales. Con estas 11 unidades, el grupo tenía 65 aeronaves pendientes de entrega a 7 de mayo.

FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE AL IMPACTO EN ORIENTE

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Singapore Airlines ha afirmado que, dependiendo de la duración y evolución de la situación en Oriente Medio, podrían existir implicaciones más amplias para las cadenas de suministro y las condiciones macroeconómicas que afecten los patrones de demanda.

Para el grupo, su red global diversificada, respaldada por la fortaleza de Singapur como "hub estratégico", junto con su cartera de doble marca compuesta por SIA y Scoot, permite afrontar con flexibilidad el ajuste de horarios y capacidad cuando sea necesario.

Sobre los altos costes del precio del combustible, desde la compañía ha destacado que gestiona la volatilidad de costes mediante su consolidado marco de gestión de riesgos, que incluye coberturas de combustible.

"Esto se sustenta en un sólido balance, en capacidades digitales líderes en la industria, especialmente en inteligencia artificial generativa, y en un equipo humano talentoso, resiliente y motivado", ha añadido.

Desde el inicio de la guerra, SIA y Scoot suspendieron los servicios a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Yeda (Arabia Saudí), respectivamente, desde el 28 de febrero. SIA también ha aplazado el lanzamiento de sus servicios a Riad (Arabia Saudí) del 2 de junio al 1 de septiembre.