El transporte de viajeros por carretera en A Coruña continuará con la huelga a partir del 12 de enero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña han decidido mantener la convocatoria de huelga en 2026. Concretamente, las asambleas han decidido, "de forma muy mayoritaria", mantener los paros para los días 12, 13 y 16 de enero, además del 19 y 20. Además, a partir del día 2 de febrero, será indefinida.

Los trabajadores decidieron en asambleas este lunes y martes por la noche si continuaban con la convocotaria de huelga en demanda de mejoras laborales y salariales.

Todo ello después de que no haya contactos con la patronal del sector tras una mediación fallida, según ha explicado a Europa Press Ernesto Rei, representante del sector de Transportes en la CIG, sindicato que convoca los paros junto a UGT y CC.OO.

SIN ACERCAMIENTO DE POSTURAS

"No hay ningún contacto", precisaba en relación a la situación en este momento y tras asegurar que había una mediación abierta, pero que está "cerrada" al no haber una aproximación sobre propuestas entre las partes de cara a un nuevo convenio.

Y es que la reunión de mediación entre sindicatos y patronales del transporte de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance", expusieron desde la parte sindical.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Entre otras cuestiones, reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.