La acampada de APAG Extremadura Asaja frente al Ministerio de Agricultura registra una tabla con demandas del sector

Concentración de Apag Extremadura Asaja - APAG EXTREMADURA ASAJA

MADRID/MÉRIDA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La acampada reivindicativa que está manteniendo APAG Extremadura Asaja con el apoyo de otras organizaciones frente al Ministerio de Agricultura en Madrid ha registrado este miércoles ante dicha administración una tabla con demandas del sector.

En esta segunda jornada reivindicativa, agricultores llegados desde distintas provincias como Badajoz, Burgos, Valladolid o Navarra se han sumado a una movilización que busca visibilizar la situación "límite" del campo español.

El presidente de la organización, Juan Metidieri, ha señalado que durante la jornada se ha hecho entrega en el registro del Ministerio de una tabla reivindicativa con las principales demandas del sector.

Entre ellas, destaca el "encarecimiento" del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, que, unido a factores como los acuerdos comerciales, la burocracia o el "endurecimiento" de las exigencias medioambientales, "ha colmado el vaso" de una situación que "ya venía siendo insostenible".

Metidieri ha advertido de que el problema trasciende al propio sector agrario, al poner en "riesgo" la soberanía alimentaria, apunta en nota de prensa APAG Extremadura Asaja.

En este sentido, ha defendido la necesidad de proteger la "preferencia comunitaria", y ha alertado de la situación "crítica" de cultivos como el arroz, el tomate, el maíz o los cereales de invierno, "muchos de ellos al borde de la no rentabilidad".

Finalmente, la organización ha asegurado que mantendrá las movilizaciones y continuará alertando de la situación "hasta lograr mejoras reales" para el campo.