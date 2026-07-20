Agricultores dicen que el "desplome" del precio del plátano se debe a falta de planificación

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado este lunes que el "desplome" del precio del Plátano de Canarias IGP "no puede considerarse un hecho accidental ni inesperado, sino la consecuencia de una gestión incapaz de adaptar la producción y la comercialización a las condiciones reales del mercado".

La organización recuerda en una nota que durante los meses de verano disminuye habitualmente el consumo de plátano en el mercado peninsular, al tiempo que aumenta la presencia de otras frutas de temporada.

Así, "pese a tratarse de una situación conocida y recurrente, se han vuelto a enviar al mercado volúmenes superiores a su capacidad de absorción, provocando que miles de agricultores estén percibiendo precios inferiores a sus costes de producción".

Unión de Uniones considera "especialmente grave" que esta situación pudiera haberse previsto y evitado.

De esta forma, detalla, desde el nacimiento del racimo hasta su recolección transcurren, como mínimo, entre doce y catorce semanas, un periodo suficiente para realizar estimaciones de producción fiables y adoptar medidas que permitan ordenar la oferta.

En este sentido, la organización recuerda que el Decreto 48/2018 atribuye a las Organizaciones de Productores de Plátanos la responsabilidad de programar la producción y adecuarla a las necesidades del mercado.

"Si se dispone con antelación de información suficiente sobre los volúmenes previstos y, pese a ello, se repite cada año el mismo escenario, no puede responsabilizarse únicamente al comportamiento del mercado", comenta.

De esta forma, apunta, "mientras los productores soportan las pérdidas, los márgenes del resto de eslabones de la cadena apenas se ven afectados y el consumidor no percibe una reducción equivalente en el precio final".

Unión de Uniones insiste en que la Ley de la Cadena Alimentaria debería garantizar que los agricultores reciban precios que cubran sus costes de producción, una protección que, en el caso del plátano, "continúa sin hacerse efectiva".

La organización señala también que quienes tienen la responsabilidad de dirigir y representar al subsector deben anticiparse a las dificultades y adoptar medidas antes de que el daño "sea irreversible", y no limitarse a ofrecer explicaciones cuando los agricultores ya están vendiendo a pérdidas.

Unión de Uniones, a través de la organización canaria PALCA, reclama a los actuales responsables de Asprocan y de las Organizaciones de Productores de Plátanos que expliquen públicamente qué actuaciones llevaron a cabo para evitar esta crisis y por qué no consiguieron adecuar los volúmenes comercializados a la demanda existente.

"Cuando una gestión conduce de manera reiterada al mismo resultado y compromete la rentabilidad de miles de explotaciones, es necesario asumir responsabilidades y plantear cambios que permitan recuperar la confianza de los productores y garantizar el futuro del subsector", concluyen desde la organización.