Agro.- La 18 jornada de donación de sangre de Borges recoge más de 31 litros en Catalunya

18ª Jornada De Donación De Sangre De Borges - BORGES

TARRAGONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 18a edición de la jornada de donación de sangre 'Dia Vermell de Borges', organizada por Borges International Group y el Banc de Sang i Teixits de Catalunya en Reus (Tarragona) y Tàrrega (Lleida), en la que han participado 70 trabajadores de Borges y se han recogido más de 31 litros de sangre.

Cerca de 200 personas podrán recibir transfusiones o tratamientos que dependen directamente de las donaciones de sangre, informa Borges en un comunicado este lunes.

Iniciativas como el 'Dia Vermell de Borges', que se inició en 2009, se suman a otras colaboraciones con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas, Cruz Roja, la Fundación del Banco de Alimentos o la Fundación Alba, todas ellas en línea con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía.