Agro.- La AAT y la DO Tarragona se alían para "reforzar" su vínculo e impulsar el enoturismo

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Apartaments Turístics Costa Daurada i Terres de l'Ebre (AAT) y la Denominació d'Origen Tarragona (DO Tarragona) han firmado un acuerdo de colaboración para "reforzar" los vínculos entre ambos sectores e impulsar el enoturismo en el territorio.

Con esta alianza, ambas entidades pretenden "promover los recursos turísticos locales, dar a conocer la cultura del vino y contribuir a la dinamización económica de la zona" mediante acciones conjuntas, informa la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT) en un comunicado este miércoles.

La presidenta de la AAT, Olena Tokarenko, ha destacado que los visitantes de la zona "buscan cada vez más experiencias que conecten con el territorio, su gastronomía y su cultura", y ha asegurado que el vino es un magnífico embajador, en sus palabras.

En el marco del acuerdo, la AAT se compromete a difundir la Ruta del Vi de la DO Tarragona entre los establecimientos asociados y sus clientes, así como distribuir material promocional en los apartamentos turísticos de Costa Daurada y Terres de l'Ebre.

Por su parte, la Ruta del Vi de la DO Tarragona incluirá a la AAT en sus canales y materiales de comunicación, ofrecerá formación e información sobre el proyecto a sus asociados y fomentará "sinergias y experiencias conjuntas" entre los miembros de la Ruta y los alojamientos turísticos del territorio.