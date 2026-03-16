Agro.- Abonados 17,2 millones de ayudas de la PAC a ganaderos de bovino pasturas y biodiversidad

Archivo - Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 17,2 millones de euros, que corresponden al 90% de las ayudas de la política agraria común (PAC) de 2025 a ganaderos de bocino, ecorregímenes de pasturas y espacios de biodiversidad, informa en un comunicado este lunes.

En concreto, los pagos para ganaderos de bovino dedicados al engorde de terneros a la explotación de nacimiento y engorde sostenible de terneros han sido de 5,9 millones y ha habido 2.837 beneficiarios.

Los pagos de los ecorregímenes de pasturas y espacios de biodiversidad han alcanzado los 11,3 millones y ha habido 5.935 beneficiarios.