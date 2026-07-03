Abren inscripciones del II Mercat de l'Oli Nou de Barcelona, que incorpora la miel catalana

Primera edición del Mercat de l'Oli Nou - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat, a través de Prodeca, ha abierto las inscripciones para que las empresas catalanas participen en el II Mercat de l'Oli Nou, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en la plaza de Catalunya de Barcelona y que amplía su oferta con un nuevo espacio dedicado a las mieles catalanas.

Pretenden "poner en valor la calidad, la diversidad y el origen de las mieles" producidas en Catalunya, reforzar la visibilidad del sector apícola catalán y ampliar el papel del Mercat como escaparate de los principales productos agroalimentarios de temporada de Catalunya, informa la Conselleria este viernes en un comunicado.

La convocatoria se dirige tanto a los productores de aceite de oliva virgen extra como a los apicultores y elaboradores de miel catalana, que podrán dar a conocer y comercializar directamente sus productos en la feria, que en su priemra edición reunió a más de 50.000 visitantes.

PRODECA

La directora de Prodeca, Dèlia Perpiñà, ha afirmado que el Mercat de l'Oli Nou es una "oportunidad única para acercar a los productores a la ciudadanía y dar valor al trabajo que hay detrás de cada producto".

"El contacto directo permite explicar su origen, calidad y singularidad, a la vez que genera confianza y refuerza el vínculo entre el territorio y el consumidor", ha añadido.