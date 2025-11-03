Agro.- Activan el control poblacional en el Alt Pirineu (Lleida) por riesgo de tuberculosis animal

LLEIDA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha activado el nuevo Plan de control poblacional para hacer frente al riesgo de transmisión de tuberculosis animal en el Alt Pirineu (Lleida), según ha informado este lunes en un comunicado.

El ámbito territorial incluye 22 municipios de las comarcas del Alt Urgell, el Pallars Sobirà y el Pallars Jussà (Lleida), que suman una superficie de 134.364 hectáreas.

Las actuaciones de control poblacional permitirán intensificar el programa de vigilancia de fauna salvaje vigente, invirtiendo esfuerzos en la toma de muestras.

También servirán para realizar una monitorización y seguimiento mejores de la evolución de la prevalencia de la enfermedad en la fauna cinegética de la zona, y para reducir los reservorios de tuberculosis y, por tanto, contener la propagación de la enfermedad.

La activación del plan supone una nueva forma de abordar la gestión de la fauna cinegética en el territorio, con una estrategia a más largo plazo basada en criterios técnicos y de análisis de riesgo, y orientada a actuar de forma preventiva y con una calendarización coordinada.