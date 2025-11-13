Los agricultores catalanes reciben 8.000 millones en los últimos 25 años a través de la DUN

Archivo - Un tractor - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes han recibido 8.000 millones de euros en los últimos 25 años a través de la Declaración Única Agraria (DUN), según ha informado este jueves la Generalitat en un comunicado.

Desde que se puso en marcha en 2001, este sistema ha facilitado la reducción de la carga administrativa, se ha convertido en la fuente única de datos de las explotaciones agrarias y ha integrado la solicitud de ayudas y trámites.

Actualmente, a través de este sistema, se pueden hacer hasta 65 ayudas y trámites diferentes, incluyendo ayudas directas, de sostenibilidad, de competitividad, de reestructuración del viñedo y varias declaraciones.

En lo que va de año, ya se han gestionado 284.000 trámites mediante la DUN, 30.000 más que durante todo el 2024, cuando se tramitaron 256.487.

44.757 EXPLOTACIONES AGRARIAS

Desde 2001, 44.757 explotaciones agrarias han declarado una superficie de 1.475.226 hectáreas.

Mientras que la superficie declarada se ha mantenido estable, el número de explotaciones se ha ido reduciendo año tras año, en parte "debido al progresivo ajuste de la declaración a la titularidad real de las explotaciones".

Los datos de la última campaña muestran que el perfil mayoritario de las personas declarantes es el de hombres en edad activa, y que un 20% son agricultores profesionales, es decir, personas que dedican más del 50% de su tiempo laboral a la actividad agraria y obtienen más de la mitad de sus ingresos.