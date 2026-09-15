Agro.- Alsina (bonÀrea) dice que el "gran reto" de la empresa es crear riqueza en el mundo rural

El consejero delegado y presidente de bonÀrea, Ramon Alsina - XEVI VILAREGUT - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado y presidente de bonÀrea, Ramon Alsina, ha explicado que el "gran reto" de la empresa es crear riqueza en el mundo rural para que las personas del sector puedan trabajar y prosperar, informa la Cámara de Barcelona en un comunicado este martes.

Alsina ha participado, junto al presidente de la corporación, Josep Santacreu, y el presidente del ente en Osona (Barcelona), Josep Pujadas, en una sesión del Dinar Cambra Osona, que tiene el objetivo de generar espacios de reflexión e intercambio entre empresarios.

El empresario ha destacado que, si se crea riqueza en el mundo rural, se podrá hacer llegar productos de calidad y a un precio asequible al resto de la población.

Santacreu ha puesto en valor el papel de bonÀrea como referente de "transformación exitosa del mundo rural", así como los proyectos sociales de la compañía.

Por su parte, Pujadas ha destacado "los orígenes de bonÀrea en la payesía" y ha dicho que esa esencia se mantiene en la actualidad.