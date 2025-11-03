Un Instante De La Reunión Del Gobierno Con Los Ganaderos. - SFGA / JAVILADOT

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Andorra ha comunicado este lunes al sector ganadero del país que la campaña de vacunación contra la dermatosis nodular empezará la semana que viene, según informa en un comunicado.

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, ha destacado en una reunión con representantes del sector y de la Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra que con este paso el ejecutivo se avanza "por responsabilidad" para proteger la cabaña bovina del país.

La voluntad es conseguir en el menor plazo posible un grado de inmunidad de grupo a todo el territorio nacional porque según Casal si se detectara un caso en el país tendría consecuencias "graves" para todo el sector.

El comunicado señala que el objetivo de la vacunación, así como de cualquier otra medida adoptada, es mantener el país "libre" de dermatosis nodular contagiosa, que tal y como ha recordado el ministro por ahora no está presente en el Principado.

Durante la reunión con los ganaderos se ha señalado que se priorizará la administración de las 1.500 primeras vacunas a todos los animales en edad reproductiva (a partir de los 2 años de edad), los animales de recría (entre 1 y dos años) y todos los animales que se encuentren en proceso de engorde.

La vacuna que se administrará solo contiene una única dosis y la protección completa del animal se consigue 21 días después de la inyección, por lo que se creará un registro vacunal de todas las dosis administradas.

Además, el Gobierno ha anunciado que trabaja para adquirir 2.000 vacunas más para poder disponer de un 'stock' nacional suficiente para poder vacunar los animales que no se hayan pinchado durante la primera fase y para los terneros que nazcan durante el invierno 2025-2026 y la primavera del año que viene.