Agro.- Bayán (Agents Rurals), contundente con la PPA: "No se debe alimentar a la fauna salvaje"

Un efectivo de Agents Rurals desinfecta una bicicleta en un entorno natural de Barberà del Vallès (Barcelona) por la PPA. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Intensifican los controles y la señalización de zonas prohibidas

BARBERÀ DEL VALLÈS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

La responsable del cuerpo de Agents Rurals en el Camp de Tarragona, Alicia Bayán, ha subrayado la importancia de depositar restos alimenticios en contenedores seguros, tras haberse confirmado 13 casos positivos de peste porcina africana (PPA) en el entorno de Collserola (Barcelona): "No se debe alimentar a la fauna salvaje".

Lo ha dicho en una atención a los medios en Barberà del Vallès (Barcelona), en la que ha recordado que se amplía la prohibición del acceso al medio natural que ya estaba vigente en un radio de 6 kilómetros desde el foco a un radio de 20 kilómetros, un espacio que abarca un total de 91 municipios dentro del área infectada.

"Un mensaje que nos debería quedar claro a todos es que no se debe alimentar a la fauna salvaje y además que, si tenemos restos alimenticios, como un bocadillo, deberíamos depositarlos en contenedores que sean seguros, apropiados y que estén cerrados", ha insistido Bayán.

Respecto a la ampliación de la prohibición de acceso al medio natural, especialmente ante la llegada de un fin de semana con puente, ha hecho hincapié en que Agents Rurals, entre otros efectivos de investigación, intensificarán la vigilancia este fin de semana para evitar que las personas accedan a la zona restringida.

Para ello, han señalizado las zonas de acceso al medio natural y, cuando detectan personas que acceden al área perimetrada --principalmente trabajadores y vecinos de los municipios afectados--, se procede a la desinfección de ruedas de vehículos, bicicletas y suelas de zapatos, para evitar la propagación del virus.