Agro.- CaixaBank crea un catálogo específico para empresas agroalimentarias en Facilitea

Un dron sobrevuela un campo. - CAIXABANK

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha creado un catálogo específico para empresas y profesionales agroalimentarios dentro del portal Facilitea, informa en un comunicado este miércoles.

El espacio ofrece una selección de productos y servicios "esenciales" para la actividad diaria del sector, con condiciones de financiación exclusivas y ventajas diferenciales.

El objetivo es impulsar la digitalización y competitividad del sector agroalimentario, facilitando el acceso a tecnología y equipamiento de última generación para agricultores, ganaderos o empresas agroalimentaria.

El catálogo arranca con cinco categorías principales: Electrónica, Herramientas, Motor, Protección y Software, que se irán ampliando progresivamente con nuevos proveedores y productos de primeras marcas.

La iniciativa responde a la estrategia de CaixaBank de reforzar su compromiso con la calidad, la confianza y el desarrollo sostenible del sector agroalimentario.