Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia; Beatriz Jacoste, consejera delegada de KM ZERO Food Innovation Hub, y representantes de ambas entidades en la firma del acuerdo. - CAIXABANK

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha firmado un acuerdo de colaboración con el 'hub' KM ZERO para impulsar la innovación del sector agroalimentario y acelerar la sostenibilidad y colaboración entre los agentes del sistema en la Comunitat Valenciana, según ha explicado la entidad este martes en un comunicado.

El proyecto contempla desde la organización de actividades propias de forma conjunta hasta la colaboración de CaixaBank en los encuentros de KM ZERO, como es el 'Ftalks Food Summit Valencia', y viceversa, con la participación del 'hub' en los premios Emprende XXI, de CaixaBank.

Ambas entidades cooperarán "para consolidar la región como referente europeo en innovación alimentaria", conectando 'start ups', corporaciones, inversores, entidades públicas, centros tecnológicos y universidades.

El acuerdo ha sido firmado este martes por la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, y la consejera de KM ZERO, Beatriz Jacoste, que ha destacado el papel clave de la financiación para transformar la industria hacia "una más eficiente, competitiva, saludable y resiliente".

García, por su parte, ha valorado que "con esta alianza, CaixaBank apuesta por la Comunitat Valenciana como polo de innovación de primer nivel en el ámbito agroalimentario".