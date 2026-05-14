Agro.- Caprabo abre el proceso para seleccionar las causas que apoyará con microdonativos en 2027

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BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto el proceso de selección de las causas solidarias que formarán parte de su Programa Céntimos Solidarios durante el ejercicio 2027, informa en un comunicado este jueves.

El proceso estará abierto hasta el próximo 1 de julio a través de un formulario web y Caprabo ha recordado que el programa canaliza la aportación solidaria de la cadena y de sus clientes hacia programas de ayuda impulsados por entidades sin ánimo de lucro.

Las causas deben centrarse en los 15 ámbitos de actuación definidos en la convocatoria, y que incluyen la infancia vulnerable, las enfermedades raras y degenerativas, las personas mayores, el cáncer o la salud mental, entre otros.