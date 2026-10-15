Agro.- Caprabo abre un supermercado en La Garriga (Barcelona)

Imagen del supermercado de Caprabo en La Garriga (Barcelona) - CAPRABO

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha abierto este jueves un supermercado en La Garriga (Barcelona), con una superficie comercial de 200 metros cuadrados y que está gestionado bajo el modelo de franquicia, informa en un comunicado.

La apertura se enmarca en el plan de expansión previsto por la compañía para el ejercicio, a través de un modelo que combina la apertura de tiendas franquiciadas y propias, y que en los últimos años ha dado lugar a la apertura de una quincena de supermercados anualmente.

El nuevo establecimiento en La Garriga está ubicado en el número 47 de la calle Calabria, con un horario de apertura de lunes a domingo, y ha comportado la creación de 5 puestos de trabajo.