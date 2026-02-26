Agro.- Caprabo activa una campaña de donativos para mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - Imagen de una tarjeta Caprabo. - DAVID AIROB - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Caprabo ha puesto en marcha la recogida de microdonativos durante marzo para dar apoyo a la Fundació Esportsalus y la Associació Bona Voluntat en Acció en sus programas de acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género, explican las tres entidades este jueves en un comunicado.

La iniciativa, bautizada como 'Céntimos Solidarios', coincide con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y permite a los clientes realizar estos donativos en el momento del pago de la compra, con el objetivo de contribuir a mejorar el bienestar físico, psicológico y social de las mujeres y favorecer su inclusión de nuevo en la comunidad.

Caprabo, Fundació Esportsalus y Bona Voluntat en Acció han destacado que, según datos de los Mossos d'Esquadra, en 2025 se registraron 14.000 denuncias por violencia de género en Catalunya, cifras que "muestran que todavía hay muchas mujeres que necesitan apoyo para salir adelante y reconstruir sus vidas tras haber vivido situaciones de violencia".