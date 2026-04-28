Agro.- Caprabo y FCAC impulsan el conocimiento y consumo de arroz del Delta de l'Ebre (Tarragona)

Momento del encuentro - DAVID AIROB - CAPRABO

TARRAGONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caprabo y la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) han impulsado el conocimiento y el consumo del arroz del Delta de l'Ebre Tarragona en una jornada gastronómica, informan en un comunicado conjunto este martes.

El evento, realizado en el supermercado de Caprabo en la Illa Diagonal de Barcelona, ha ofrecido un showcooking con un menú degustación elaborado por el chef Jordi Ávila.

El presidente de la FCAC, Ramon Sarroca, ha señalado que el arroz del Delta de l'Ebre "es un símbolo" del territorio y ha destacado el papel de las cooperativas en la agricultura de proximidad.

El representante del área de Productos de Proximidad de Caprabo, Manuel Blanco, ha explicado que la colaboración con la FCAC les permite reforzar el compromiso e impulsar la "presencia de productos cooperativos" en sus supermercados.

La jornada gastronómica se enmarca en el Programa de Proximidad por Comarcas de Caprabo, que tiene como objetivo poner en valor los productos cercanos, de calidad y de temporada.