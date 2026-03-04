Agro.- Caprabo lanza una iniciativa para promover el consumo de fruta y verdura entre los niños

Archivo - Supermercado de Caprabo - DAVID AIROB - CAPRABO - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha puesto en marcha una iniciativa para promover el consumo de fruta y verdura entre los niños, en el marco del Día Internacional de las Frutas y las Verduras, informa en un comunicado este miércoles.

La campaña se realiza junto a la Associació 5 al dia y AM Fresh Iberia, y en el marco del programa para la alimentación saludable de la cadena 'Tria bo, tria sa'.

Caprabo entregará cerca de 12.000 piezas de fruta de proximidad y de temporada en sus supermercados durante el día, y ha lanzado un concurso en redes sociales cuyo premio son 3 carros de compra valorados en 70 euros.