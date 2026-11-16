Caprabo nombra a Idoia Sola Mateo nueva directora general

Archivo - La nueva directora general de Caprabo, Idoia Sola Mateo - CAPRABO - Archivo

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha nombrado a Idoia Sola Mateo nueva directora general de la compañía en sustitución de Edorta Juaristi Altuna, que ha liderado la empresa los últimos 6 años y seguirá desempeñando nuevas responsabilidades en Grupo Eroski, informa la cadena en un comunicado este lunes.

El relevo será efectivo a partir del 1 de febrero, momento en que Caprabo cierra el ejercicio en curso, termina el periodo estratégico 2024-2026 e inicia un nuevo plan estratégico para los ejercicios 2027-2029.

Idoia Sola Mateo, nacida en Pamplona y residente en Catalunya, cuenta con más de 25 años de trayectoria en compañías de los sectores de alimentación y gran consumo, como Nestlé, Sara Lee, Essity y FrieslandCampina, en las que ha asumido responsabilidades en las áreas de marketing, ventas y desarrollo de negocio, siendo responsable de los resultados en Iberia de estas compañías.

RELEVA A EDORTA JUARISTI

Juaristi, que asumió la dirección de Caprabo en 2020 en plena pandemia por la Covid, "ha puesto en el centro de su gestión el crecimiento, la expansión y la consolidación del modelo diferencial de Caprabo sobre la base de la cohesión y proximidad con los trabajadores, que han estado en el centro de las decisiones".

Además de gestionar el periodo de pandemia, Edorta Juaristi ha liderado la puesta en marcha la nueva estructura de distribución de Caprabo con un nuevo almacén de productos frescos y otro para la gestión de Capraboacasa, además de la nueva sede de la compañía, todo ello en El Prat de Llobregat (Barcelona).