Agro.- Caprabo, Premio Mejor Servicio de Atención al Cliente

Momento de la entrega de premios - CAPRABO

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha sido distinguida con el Premio Mejor Servicio de Atención al Cliente en la 16 edición de los galardones organizados por la consultora Sotto Tempo Advertising, informa en un comunicado este viernes.

La cadena ha recibido este premio en las modalidades de Clubes de Fidelización y, por primer año, de Gran Distribución.

Ha explicado que el galardón "confirma el compromiso de Caprabo con la calidad de su servicio y con la experiencia que ofrece a sus clientes" y que reconoce el esfuerzo por ofrecer una atención cercana, accesible y personalizada.

En 2025, Caprabo atendió unas 400 consultas diarias a través de este servicio, con un índice de resolución del 93% y un grado de satisfacción declarado del 95%.

La empresa ha recordado que interactúa de forma directa con sus clientes a través de sus redes sociales.