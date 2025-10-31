Agro.- Caprabo prevé aumentar hasta el 15% la venta de productos de temporada por Tots Sants

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé un incremento medio del 15% en las ventas de productos de temporada, con una lista que incluye castañas, boniatos, panellets y sus preparados, yemas y huesos de santo, vino moscatel, calabaza y dulces variados de cara a la festividad de Tots Sants.

La compañía "mantiene la tendencia al alza" en la demanda de productos especiales para la campaña de otoño, la Castanyada y los formatos diseñados bajo la temática de Halloween, informa en un comunicado este viernes.

Productos como las castañas, los boniatos y la calabaza suponen el 25% de las ventas de la categoría y se espera que crezcan un 10%, mientras que se prevé un aumento del 15% en el preparado para panellets y del 10% en los dulces tradicionales de la festividad.

Los panellets, ubicados en la sección de panadería y vendidos en bandejas, representan el 23% de las ventas de los productos tradicionales de la campaña de Todos los Santos, siendo el de piñones el más demandado.

Asimismo, los productos de Halloween "mantienen una tendencia al alza", y destacan las gominolas con diseños temáticos, que en la pasada campaña duplicaron sus ventas y en esta presentan una previsión de crecimiento del 25% para este ejercicio.