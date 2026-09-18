Agro.- Caprabo prevé aumentar en un 5% las ventas de productos de proximidad, hasta 43 millones

Momento de la Feria Caprabo de productos de proximidad - DAVID AIROB - CAPRABO

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caprabo prevé que las ventas de productos de proximidad aumenten un 5% este año y superen los 43 millones de euros, tras alcanzar los 22 millones en el primer semestre (+2%), informa en un comunicado este viernes.

La cifra se ha presentado en la inauguración de la 8 Feria Caprabo de Productos de Proximidad de Barcelona, que tiene el objetivo de fomentar el consumo y conocimiento de estos productos.

El encuentro ha servido para que 23 pequeños productores y cooperativas agroalimentarias hayan presentado sus productos y ha sido inaugurada por el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat, Joan Godia, quien ha destacado que la conexión entre la cocina y los productores de proximidad es "uno de los grandes valores" del modelo catalán.

El acto también ha contado con la presencia del presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca; el presidente de la Federació Catalana de DOP-IGP, Josep Pere Colat; el gerente de L'Illa Diagonal, Gerard Cutal; el director Comercial de Caprabo, Daniel Ledesma; el director de Desarrollo Corporativo de Caprabo, Josep Barceló, y la directora de Ventas de Caprabo, Esther Larrea.

SEGUNDA FERIA

Es la segunda feria de este tipo que Caprabo celebra este año, tras la de Altafulla (Tarragona), y está previsto que, en octubre, se celebre otra en Caldes de Montbui (Girona).

Hasta el momento, Caprabo ha celebrado 56 ediciones de estas ferias, que se celebran en "territorios estratégicos" de Catalunya y que sirven para presentar la producción de proximidad y mostrar la variedad y calidad de los productos de cercanía.