Momento de la Jornada Gastronómica Caprabo de Productos de Proximidad - CAPRABO

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha previsto un incremento interanual del 15% en las ventas de alcachofa de proximidad durante la temporada de este producto, durante una nueva Jornada Gastronómica Caprabo de Productos de Proximidad, celebrada este martes junto a la Cooperativa Conca de la Tordera-Santboiana.

La cadena explica en un comunicado que el encuentro se ha realizado en el espacio Chef Caprabo del supermercado de L'Illa Diagonal de Barcelona, y que ha ofrecido un 'showcooking' con un menú degustación de recetas originales creadas especialmente para la ocasión.

El gerente de la cooperativa, Josep Ferrer, ha afirmado que las previsiones de crecimiento "reflejan el trabajo" realizado para impulsar la producción agrícola de proximidad y reforzar el valor de estos productos.

El representante del Área de Proximidad de Caprabo Manuel Blanco ha añadido que la jornada ha puesto de manifiesto "la apuesta de Caprabo por los productos de proximidad, frescos, de calidad y vinculados a cada temporada".

La empresa ha recordado que la alcachofa es "uno de los productos más representativos de la temporada de otoño e invierno" y ha destacado la colaboración con la cooperativa para dar visibilidad a la producción agrícola local.