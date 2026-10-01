Agro.- Caprabo suma 12 millones de euros en ventas de leche de marca propia en una década

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BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha sumado cerca de 12 millones de euros en ventas de leche de marca propia, que tiene un origen "íntegramente de proximidad", en una década, informa en un comunicado este jueves.

La cadena ha explicado que la previsión es que la venta de leche de proximidad de marca propia crezca un 5% este año, y ha detallado que la semidesnatada es la más vendida, con un 51% del total; seguida de la entera (35%) y de la desnatada (14%).

Ha añadido que la leche procede de 30 granjas ganaderas ubicadas en Catalunya, lo que garantiza "un suministro local y de proximidad".

Caprabo ha explicado que la recogida de leche se realiza todos los días "bajo los requisitos establecidos de certificación de origen", lo que asegura la trazabilidad completa del producto.

El director comercial de Caprabo, Daniel Ledesma, ha explicado que esta iniciativa "es una forma de ayudar a generar riqueza local y de ofrecer" un producto de calidad con gran valor añadido.