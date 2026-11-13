Caprabo se suma al Gran Recapte del Banc dels Aliments

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BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caprabo ha iniciado este viernes el Gran Recapte d'Aliments, una iniciativa del Banc dels Aliments para recaudar ayuda para personas en situación de vulnerabilidad, informa en un comunicado.

Este año, la campaña se celebra bajo el lema "¡Tan grande que solo faltas tú!", que busca poner en valor la importancia de la participación ciudadana, especialmente en una edición que, por primera vez, pone el foco en las nuevas pobrezas.

La recogida física de alimentos se lleva a cabo en algunas tiendas el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, y los clientes pueden realizar donaciones económicas por el importe que deseen en la caja del supermercado hasta el 15 de noviembre.

Este año, el Gran Recapte contará con aproximadamente 2.100 puntos de recogida en toda Catalunya, que serán posibles "gracias a la implicación de miles de personas voluntarias".

El año pasado, el Gran Recapte recogió 1.556 toneladas de alimentos y donativos en líneas de caja, el equivalente a 5,2 millones de euros.