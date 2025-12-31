Catalunya convoca las Elecciones Agrarias para el 27 de febrero de 2026

Las elecciones se harán en febrero - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha convocado las Elecciones Agrarias el viernes 27 de febrero de 2026, para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y "reforzar la voz del sector en los espacios de diálogo con la Administración", informa este miércoles en un comunicado.

La secretaria general del Departament, Cristina Massot, ha llamado a la participación y ha destacado que estas elecciones son la vía para dar voz a todo el sector y "asegurar que las decisiones que se toman cuenten con una representación legítima y fiel".

La fecha se acordó en la Mesa Agraria el 14 de julio: la campaña durará 15 días naturales, desde las 0 horas del 11 de febrero hasta las 24 del día 26, y se votará el día 27 con horario ininterrumpido de 9 a 19, en mesas distribuidas en toda Catalunya.

PROCESO

El censo electoral se publicará el 20 de enero; el plazo de presentación de candidaturas estará abierto del 2 al 12 de enero, y la proclamación de candidaturas se hará el 19.

Se podrá votar de forma presencial en la mesa correspondiente o mediante el voto por correo, que deberá solicitarse personalmente en las oficinas comarcales del Departament del 26 de enero al 5 de febrero, y el voto se debe enviar por las oficinas de Correos hasta el 22.